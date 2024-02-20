عاجل.. توقعات الأرصاد لطقس الغد: تقلبات جوية وضباب وشبورة مائية على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.



ضباب وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وفي التفاصيل، توقع المركز شبورة مائية وضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من عسير ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية.وتوقع المركز شبورة مائية تعيق الرؤية الأفقية على منطقة عسير ومكة المكرمة تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، بينما تستمر حتى التاسعة على الحدود الشمالية.كما توقع المركز ضباب كثيف يحجب الرؤية على الجوف، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.