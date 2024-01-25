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عاجل.. توقعات بموجة باردة على المملكة تقترب من الصفر المئوي

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
الشتاء
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توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، موجات باردة على المملكة، تلامس خلالها درجات الحرارة الصفر مئوية.

موجات باردة والحرارة تلامس الصفر مئوية


وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "متوقع موجتين باردتين تؤثران على المملكة، الأولى تبدأ مساء اليوم الخميس والثانية يومي الأحد والإثنين".
وتابع القحطاني: "نتوقع انخفاض درجات الحرارة وملامسة الصفر المئوي على الحدود الشمالية، ونراقب فرص تساقط الثلوج على جبال تبوك ".

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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