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عاجل.. ارتكب 10 جرائم صادمة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

تفاصيل الجريمة

أقدم / سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي - سعودي الجنسية - على إطلاق النار على شخص بغرض قتله وسلب مركبته وإلحاق التلفيات بها، وارتكابه جرائم الشروع بالقتل لعدد من الأشخاص وإصابتهم بعدة إصابات واعتدائه على آخرين بالضرب والسلب، وسرقة مركبات وإتلاف ممتلكات الغير، وسلب ممتلكات شخصية تحت تهديد سلاح ناري من نوع رشاش، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة بتصويره واقعة الاعتداء على أحد المجني عليهم، والتهديد بالقتل، وتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، وحيازة سلاحين ناريين.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة ولكثرة الجرائم التي اقترفها وشناعتها، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.

تنفيذ حكم الشرع

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداُ بالجاني / سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 / 6 / 1445هـ الموافق 23 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

تحذير الداخلية

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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