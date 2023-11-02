عاجل.. المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (فيديو)

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. اضافة اعلان

يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

50 مليون ريال



وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تبرع بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.

كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 20 مليون ريال للحملة.

وجمعت الحملة الشعبية ما يقرب من 700 ألف ريال في غضون دقائق فقط من إطلاقها عبر منصة "ساهم".

دور المملكة التاريخي في دعم فلسطين



وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.وبين معاليه أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.