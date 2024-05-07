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"الموارد البشرية" تكطلق خدمة أجير الحج

عاجل.. بشرى للمواطنين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج

الحج والعمرة - الحج 0- العمرة - مني- مغادرة -0 حجاج -0- الكعبة
موسم الحج - ارشيفية
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.اضافة اعلان

باب أجير

ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك. حيث وتُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.

إصدار تصاريح العمل والتظيف المؤقت

وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: أجير الحج  ( من هنا)

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