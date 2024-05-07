عاجل.. بشرى للمواطنين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.





باب أجير



الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



إصدار تصاريح العمل والتظيف المؤقت

