6 حالات لتعويض صاحب العمل والعامل عبر منصة مساند

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل التعويضات والحقوق المحفوظة لصاحب العمل والعامل، في خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند. اضافة اعلان





تعويض صاحب العمل والعامل عبر مساند



حالات تعويض صاحب العمل



حالات تعويض العامل



صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية



استقدام عامل معين بالاسم



استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية



تعويضات وحقوق محفوظة في خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Mi4Oqqmw1z — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 22, 2024

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة تتم عبر منصة مساند، لعقود العمالة المنزلية الجديدة في أول سنتين من بداية العقد، وتكون اختياريًا بعد انتهائها.- عجز العامل إصابته بأمراض- الهرب- إصابة العامل بإصابات مزمنة- مصاريف إعادة الجثمان والممتلكات الشخصية في حال الوفاة- العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث- عدم الالتزام بسداد الرواتبوفي وقت سابق، تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن مدة صلاحية التأشيرة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "كم صلاحية تأشيرة عاملة منزلية؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط استقدام عامل معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم يمكنكم استقدام عامل معين بالاسم، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .