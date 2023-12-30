عاجل.. بالخطوات.. كيفية تغيير الصورة في جواز السفر

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.





تغيير صورة جواز السفر كما هي في السجل المدني اضافة اعلان



تجديد جواز السفر



خطوات تجديد جواز السفر



شروط وطريقة تجديد جواز السفر عبر أبشر



وأضافت المديرية، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك.جاء ذلك على صفحة المديرية الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي الجواز غير مطابق للصورة في بطاقة الأحوال، كيف أقدر أخلي الصورة نفس الجواز؟وكشفت مديرية الجوازات عن خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني، حيث يتاح ذلك من خلال بعض الإجراءات التي تتيح للمواطنين السعوديين من عمر 21 عامًا فأكثر إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا.1ـ سداد رسوم الجواز.2ـ الدخول إلى منصة أبشر من هنا.3ـ اختيار خدمات من خدماتي.4ـ اختيار الجوازات.5ـ تجديد الجواز الإلكتروني.6ـ طلب تجديد جواز.7ـ تحديد مدة الجواز.8ـ الموافقة على الشروط والأحكام.ـ وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.ـ سداد رسوم تجديد الجواز.ـ سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.ـ وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.ـ تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.