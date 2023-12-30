السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بالخطوات.. كيفية تغيير الصورة في جواز السفر

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

تغيير صورة جواز السفر كما هي في السجل المدنياضافة اعلان

وأضافت المديرية، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك.
جاء ذلك على صفحة المديرية الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي الجواز غير مطابق للصورة في بطاقة الأحوال، كيف أقدر أخلي الصورة نفس الجواز؟

تجديد جواز السفر

وكشفت مديرية الجوازات عن خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني، حيث يتاح ذلك من خلال بعض الإجراءات التي تتيح للمواطنين السعوديين من عمر 21 عامًا فأكثر إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا.

خطوات تجديد جواز السفر

1ـ سداد رسوم الجواز.
2ـ الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
3ـ اختيار خدمات من خدماتي.
4ـ اختيار الجوازات.
5ـ تجديد الجواز الإلكتروني.
6ـ طلب تجديد جواز.
7ـ تحديد مدة الجواز.
8ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

شروط وطريقة تجديد جواز السفر عبر أبشر


ـ وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
ـ سداد رسوم تجديد الجواز.
ـ سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
ـ وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
ـ تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.

اقرأ أيضا

عاجل.. 5 حالات غياب مستثناة في حركة النقل الخارجي للمعلمين

أمطار القصيم.. شاهد سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية

أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على الرياض وهذه المناطق لـ 9 صباحًا

شرط عمل تفويض داخلي بقيادة مركبة لمن عليه إيقاف خدمات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:29 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه من المرور لتجنب غرامة 2000 ريال وخطوات سداد فاتورة الكهرباء

الجوازات1 1:52 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

بشرى من الجوازات بخصوص هذا الأمر.. التفاصيل

جواز السفر 12:13 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجوازات: لا يُشترط تغيير جواز السفر ولكن عليك الالتزام بهذه الشروط

أخبار السعودية 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

اقرأ أيضا

GCiJV7gW4AAW89h
9:45 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

حائل بيضاء.. البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء (فيديو وصور)

543
9:29 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

GCh6lGJWoAAjFCJ
9:20 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

بالفيديو والصور.. مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب بالمدينة

اقمار صناعية
9:17 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الصين تنتج أول قمر صناعي يوفر خدمات الإنترنت الفضائي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات1
2:02 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. بالخطوات.. كيفية تغيير الصورة في جواز السفر

مواقيت الصلاة
12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

قوى
12:00 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

طريقة وشروط نقل العامل من منشأة إلى أخرى داخليًا عبر منصة قوى

وزارة الداخلية
11:16 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل في قطاعات وزارة الداخلية غدًا

الجمارك السعودية
9:06 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك

67567غ65
8:13 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)