الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من الجوازات بخصوص هذا الأمر.. التفاصيل

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
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حققت المديرية العامة للجوازات المركز الخامس ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى مرحلة التكامل.اضافة اعلان

خدمات الجوازات الإلكترونية

جاء ذلك في تقرير قياس التحول الرقمي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية في ملتقى الحكومة الرقمية 2023م.

موقع الجوازات الإلكتروني

وحل موقع الجوازات الإلكتروني ضمن أفضل (10) مواقع إلكترونية حكومية في سرعة التحميل على الأجهزة المحمولة، وفق تقرير كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي الصادر من الهيئة.
ويأتي هذا التقدم ليؤكد استمرار المديرية العامة للجوازات في تطوير ودعم مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

خطوات الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

كشفت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ إلكترونياً عن طريق منصة أبشر.
1 - سجل الدخول إلى النظام.
2 - ادخل إلى (المعاملات الإلكترونية).
3 - اذهب إلى (تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية).
4 - اذهب إلى (إلغاء تأشيرة خروج وعودة).
5 - أدخل رمز الأمان المرسل إلى جوال المستخدم.
6 - أدخل رقم إقامة المقيم المراد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة له.
7 - تظهر لك معلومات المقيم.
8 - اضغط على (إلغاء التأشيرة).

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