بشرى من الجوازات بخصوص هذا الأمر.. التفاصيل

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حققت المديرية العامة للجوازات المركز الخامس ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى مرحلة التكامل. اضافة اعلان





خدمات الجوازات الإلكترونية

موقع الجوازات الإلكتروني



خطوات الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة



جاء ذلك في تقرير قياس التحول الرقمي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية في ملتقى الحكومة الرقمية 2023م.وحل موقع الجوازات الإلكتروني ضمن أفضل (10) مواقع إلكترونية حكومية في سرعة التحميل على الأجهزة المحمولة، وفق تقرير كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي الصادر من الهيئة.ويأتي هذا التقدم ليؤكد استمرار المديرية العامة للجوازات في تطوير ودعم مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.كشفت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ إلكترونياً عن طريق منصة أبشر.1 - سجل الدخول إلى النظام.2 - ادخل إلى (المعاملات الإلكترونية).3 - اذهب إلى (تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية).4 - اذهب إلى (إلغاء تأشيرة خروج وعودة).5 - أدخل رمز الأمان المرسل إلى جوال المستخدم.6 - أدخل رقم إقامة المقيم المراد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة له.7 - تظهر لك معلومات المقيم.8 - اضغط على (إلغاء التأشيرة).