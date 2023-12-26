عاجل.. انضمام 3.5 ملايين عاملة منزلية لخدمة تأمين العقود

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تدخل «خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية» حيز الإلزام في الأول من فبراير 2024، والتي ستكون إلزامية على العمالة لأول سنتين منذ بداية العقد. اضافة اعلان

فيما يتوقع أن يستفيد من الخدمة نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون عاملة، وتلغي «الوثيقة» بدخولها حيز التنفيذ نسبة كبيرة من النزاعات التي تنشأ بين أطراف العلاقة، لا سيما في حال الهروب أو الامتناع عن العمل، كونها أكثر المشكلات شيوعاً بين العمالة المنزلية.





تأمين العقود للعمالة المنزلية



شروط الاستفادة من التأمين



إسقاط التأمين



التأمين الاختياري



منافع مشتركة



وعلى الرغم من الآثار الإيجابية المترتبة على إلزامية التأمين، التي يقوم أساسها على حفظ حقوق أطراف العلاقة، يحذر مختصون من مغبة التهاون أو الجهل بما جاء من ضوابط واشتراطات في الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية.خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوء أي خلافات تغطيها بوليصة التأمين، أو تعمد إخفاء أي معلومات جوهرية من قبل طالب التأمين، والتي قد يحرم بسببها الاستفادة من البوليصة.ووفقاً لسامر العطوي، المختص في سوق التأمين، فإنه يتعين على المستفيد من التأمين إخطار الشركة فوراً عند وقوع أي أخطار مغطاة تأميناً، خلال فترة سريان الوثيقة، مع إبلاغ الجهات ذات العلاقة بتلك المخاطر.وهو شرط صريح وواضح للاستفادة من التغطية التأمينية، ومن ذلك تغيب عامل الخدمة المنزلية أو امتناعها عن العمل، وكذلك في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، في ما يتعلق بالمستفيد الثاني "العاملة".ولفت العطوي إلى أهمية الافصاح بدقة ووضوح عن أي معلومات تطلبها شركة التأمين من قبل طالب التأمين، لأنه في حال تبين أن المعلومات التي أدلى بها صاحب الطلب غير صحيحة وكانت معلومة جوهرية فإن حقه قد يسقط في الاستفادة من التغطية التأمينية.ويقصد بالمعلومات الجوهرية أي معلومة تطلبها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة والتي قد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة، مع مراعاة إبلاغ الشركة عن أي تغير قد يحصل في المعلومات الجوهرية بعد توقيع العقد.ونبه العطوي إلى أن إخفاء المعلومات الجوهرية قد يرتقي إلى حد «الاحتيال» الذي يوجب إسقاط الحقوق الناشئة، متى انطوت المطالبة على أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من وراء الوثيقة، وفي هذه الحالة يمكن للشركة الرجوع بالمطالبة على أي من الأطراف متى تبين مسؤولية عن الاحتيال.يذكر أن خدمة التأمين على العقود، سيطبق لأول سنتين للعمالة الجديدة، التي ستكون ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، وهي متاحة حاليًا لعملاء مساند، حيث سبق إطلاقها اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م.وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من 17 ألف عميل.وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداء من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق عديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.