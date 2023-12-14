الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

نشر معلومات مغلوطة في «التواصل» حول مستحضر طبي

عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
النيابة العامة
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنها قررت السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.اضافة اعلان
وأوضحت أن نيابة الجرائم المعلوماتية أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقررت حبسه وتغريمه.

السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي، لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في سلامة وفعالية أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.


وأكدت انه تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة بعدما صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن مدة "سنة"، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له لممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمسألة الجزائية.

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