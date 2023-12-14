عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

أعلنت
النيابة العامة، اليوم الخميس، أنها قررت السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن قام
بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت أن نيابة الجرائم المعلوماتية أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقررت حبسه وتغريمه.
السجن
سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطنوكشفت
إجراءات التحقيق قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل
الاجتماعي، لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في سلامة
وفعالية أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وأكدت انه تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة بعدما صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن مدة "سنة"، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له لممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمسألة الجزائية.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)