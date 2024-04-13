ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف عتيق العميري، وريان أحمد العميري ، وعبدالعزيز عتيق الحويطي.



الصيد بدون ترخيص:



ضبط 3 مواطنين:

ضبط مقيم:

وذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم بندقية هوائية، و(42) طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الحجل العربي غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة رعي (150) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.وقبل ذلك، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية.