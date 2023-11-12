عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي: إن المملكة اهتمت بكيان الأسرة لتعزيز تماسكها أمام المتغيرات المعاصرة. اضافة اعلان







تعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة



وأضاف أن القيادة الرشيدة، أولت الأسرة اهتمامًا خاصًا، وذلك لتعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة، وتوفير وسائل الدعم لها للقيام بدورها وتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية قدراتهم.





تدشين مجلس شؤون الأسرة



وأشار إلى أن تدشين مجلس شؤون الأسرة يأتي تأكيدًا على هذا الدعم والتوجيه، ورسالة دعم وعرفانًا لدور الآباء والأمهات ومشاركتهم في تنمية المجتمع، والاستثمار في أبناء الوطن وغرس قيم الانتماء في نفوسهم.





الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت



وأكد الراجحي أن مجلس شؤون الأسرة قد عمل مع خبراء الأمم المتحدة من أجل تدشين برنامج "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"، شاملًا خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت متوائمة مع المعايير الدولية.





إعداد إستراتيجية وطنية شاملة



وأوضح خلال انطلاق "منتدى الأسرة السعودية" في نسخته الـ 6 بالرياض، أنه تم إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأسرة لتحقيق كامل إمكاناتها.وبين أن منتدى الأسرة السعودية يتسم بشموله لكافة الجوانب ابتداء من الطفل وسلامته في الفضاء الرقمي، مع النظر في التجارب الدولية وأفضل الممارسات في ذلك، وصولاً إلى كبار السن واندماجهم في التحول الرقمي المعاصر.





منصة لتبادل الخبرات ذات الشأن الأسري



ويشكل المنتدى حدثًا بارزًا يجمع الخبراء والمهتمين في مجال الأسرة، كما يعتبر منصة لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الشأن الأسري للخروج بتوصيات تسهم في استقرار الأسرة ودعم تماسكها.