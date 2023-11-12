عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

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قال
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي: إن المملكة اهتمت بكيان
الأسرة لتعزيز تماسكها أمام المتغيرات المعاصرة.
بث مباشر | انطلاق "منتدى الأسرة السعودية" في نسخته الـ 6 بالرياض#الإخبارية https://t.co/VazmHhYYhM— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
تعزيز
تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرةوأضاف
أن القيادة الرشيدة، أولت الأسرة اهتمامًا خاصًا، وذلك لتعزيز تماسك الأسرة أمام
المتغيرات المعاصرة، وتوفير وسائل الدعم لها للقيام بدورها وتمكينها من رعاية
أبنائها وتنمية قدراتهم.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: المملكة اهتمت بكيان الأسرة لتعزيز تماسكها أمام المتغيرات المعاصرة#منتدى_الأسرة_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/gEe8Myi96d— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
تدشين
مجلس شؤون الأسرةوأشار
إلى أن تدشين مجلس شؤون الأسرة يأتي تأكيدًا على هذا الدعم والتوجيه، ورسالة دعم
وعرفانًا لدور الآباء والأمهات ومشاركتهم في تنمية المجتمع، والاستثمار في أبناء
الوطن وغرس قيم الانتماء في نفوسهم.
فيديو | وزير الموارد البشرية: إعداد "استراتيجية وطنية شاملة للأسرة لتحقيق كامل إمكاناتها"#منتدى_الأسرة_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/EndPvCtpts— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنتوأكد الراجحي أن مجلس شؤون الأسرة قد عمل مع خبراء الأمم
المتحدة من أجل تدشين برنامج "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"،
شاملًا خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت متوائمة مع المعايير
الدولية.
فيديو | م. أحمد الراجحي: مجلس شؤون الأسرة يدشن برنامج "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"#منتدى_الأسرة_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/3AGOX5bsme— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
إعداد
إستراتيجية وطنية شاملة وأوضح
خلال انطلاق "منتدى الأسرة السعودية" في نسخته الـ 6 بالرياض، أنه
تم إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأسرة لتحقيق كامل إمكاناتها.
وبين أن منتدى الأسرة السعودية يتسم بشموله لكافة الجوانب ابتداء من الطفل وسلامته في الفضاء الرقمي، مع النظر في التجارب الدولية وأفضل الممارسات في ذلك، وصولاً إلى كبار السن واندماجهم في التحول الرقمي المعاصر.
فيديو | م. أحمد الراجحي: #منتدى_الأسرة_السعودية يشمل كافة الجوانب ابتداء من الطفل ووصولا إلى كبار السن#الإخبارية pic.twitter.com/B7E658LaPK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023