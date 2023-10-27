4 باقات للخدمات الجديدة في "واحة" لرعاية كبار السن

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كشفت مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ابتسام الحميزي، عن استحداث 4 باقات خدمات في «واحة» لرعاية كبار السن. اضافة اعلان

وأوضحت أن «واحة» كبار السن، هي مراكز مرخصة للقطاع الخاص وغير الربحي، تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة لكبار السن، لمن أتموا 60 عامًا.





4 خدمات جديدة



17 جمعية متخصصة



تعزيز الاندماج



الأهداف الإستراتيجية لرعاية كبار السن



المبادرات لرعاية كبار السن



أهداف الأندية الاجتماعية



وتشمل خدمات ترفيهية، ورياضية، وثقافية موجهة، مع إمكانية مشاركة أقارب المستفيد من خلال استخدام المرافق المتاحة من مسطحات خضراء وقاعات مجهزة للاحتفالات وفعاليات يتم تنظيمها بشكل دوري، والباقات، هي:01- النادي الاجتماعي، لقضاء الوقت والاستجمام بمرافق وخدمات الواحة دون الرغبة في المساعدة الشخصية وخدمات الإقامة.02- الإقامة اليومية، لقضاء الوقت بمرافق وخدمات الواحة مع توفير خدمات المساعدة الشخصية والإقامة النهارية فقط.03- الإقامة المؤقتة، لقضاء يوم واحد أو أكثر في الواحة والاستمتاع بجميع خدمات الواحة.04- الإقامة الدائمة، للراغبين في الإقامة الدائمة في السكن المرفق بالواحة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الواحة.أبانت الحميزي، التي كانت تتحدث أمس في جلسة حوارية: «تقديركم.. واجب»، إلى نمو القطاع غير الربحي المتخصص في كبار السن إلى 17 جمعية متخصصة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.لافتة إلى تضاعف نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في المملكة إلى 3 أضعاف على مدى الـ 20 عامًا المقبلة من 3.2% في عام 2020م إلى 11.9% بحلول عام 2040م.ومن المتوقع أن تتجاوز النسبة 21.6% من سكان المملكة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا بحلول عام 2060م.أشارت الحميزي إلى أن 6 أدوار مأمولة من الإدارات والجهات ذات العلاقة، وهي:01- الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبير السن ورعايته.02- المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.03- تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال طرح الفرص التطوعية المتخصصة في رعاية كبار السن وتحفيز المتطوعين.04- تشجيع نمو الجمعيات المتخصصة في مجال تمكين ورعاية كبار السن.05- الحرص على تأهيل المرافق لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن وتخصيص أماكن لهم في المناسبات العامة.06- تعزيز اندماج كبار السن الأهلية، سواءً أندية اجتماعية، رعاية يومية، رعاية مؤقتة.01- توفير بيئة تحفظ حقوق كبار السن وتصون كرامتهم.02- تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع.03- تقديم خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية ودعم المعيلين لكبار السن.04- تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع كبار السن.01- برامج توعوية بحقوق كبار السن وأوجه رعايته.02- تمكين المراكز الاجتماعية لكبار السن.03- بطاقة امتياز.04- الدعوم المقدمة لكبار السن والمعيلين.05- مشاريع سخاء.06- التطوع في خدمات كبار السن.07- تمكين الجمعيات المتخصصة.08- نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن في الدور.01- استثمار أوقات الفراغ لكبار السن.02- تحقيق الاندماج والرفاه الاجتماعي لكبار السن.03- توفير أنواع مختلفة من الخدمات مثل الأنشطة الترويجية والثقافية والرياضية والرحلات والحفلات.04- تعزيز الجانب البدني والنشاطات الرياضية لكبار السن للإسهام في رفع جودة حياتهم.05- تغيير الصورة النمطية للخدمات المقدمة لكبار السن وتوفير بيئة جاذبة ومناسبة لهم.