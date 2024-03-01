عاجل.. توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف مستحقات المستفيدين

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد صرف المستحقات الخاصة بهم.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن موعد صرف المستحقات، خاصة أن موعد الصرف يواكب يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.



صرف مستحقات التأمينات



دعم التعطل عن العمل ساند



وأجابت التأمينات، بقولها : "وعليكم السلام حياك الله .. يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميسيرجى الإنتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم وصول رسالة الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددا, نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع منفعة التعطل عن العمل "ساند" اليوم الخميس.وقالت ردًا على استفسار حول تأخر عملية الإيداع: "يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس".وأضافت: "يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم وصول رسالة الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".

ونظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، يتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته.

ويستهدف ذلك توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا.

وتشمل مظلة الحماية الاجتماعية التي يسعى نظام "ساند" لتحقيقها، العمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.





الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



التسجيل في نظام ساند

