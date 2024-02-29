عاجل.. التأمينات تحدد موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم ساند

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، موعد صرف دعم التعطل عن العمل "ساند"، للدفعة الجديدة.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، على استفسار مستفيد قال فيه : "بخصوص ساند متى ينزل الخميس أو الأحد.. لأن الجمعه يوم ٣/١ إجازة رسمية؟".



موعد صرف دعم ساند



إيقاف دعم ساند



وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله.. يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد ، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.وأضافت "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس و إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أكدت أنه يتم وقف صرف دعم ساند فوراً في حالة التحاق المستفيد بالعمل في أي جهة.

جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على مستفيد استفسر بشأن سبب توقف دعم ساند.

وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله.. يتوقف إستحقاق ساند فور التحاقك بعمل أو إذا كان لك دخل من عمل أو نشاط خاص، ويمكنك التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي "اضغط هنا".



الفرق بين ساند وحافز



شروط صرف ساند



كذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، الفرق بين دعم ساند ودعم حافز، كما أوضحت التأمينات شروط صرف ساند للمرة الأولى.وقالت التأمينات عبر موقعها الرسمي إن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل).بينما حافز هو برنامج دعم للباحثين عن العمل.وأضافت التأمينات، أن من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرا المتقطعة خلال 36 شهرا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.واضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".

ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض



1ـ الإفلاس



2ـ فصل بموجب المادة "77"



3ـ إنهاء النشاط



4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.



5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.



وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: http://bit.ly/2pJWcpV ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.