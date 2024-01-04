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عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

قطار خادم الحرمين
قطار الحرمين
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يعد قطار الحرمين وسيلة آمنة ومريحة وأصبحت عملية حجز التذاكر سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني.

9 خطوات لاسترجاع قيمة التذاكر:اضافة اعلان


والقطار  من أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم مما يسهل الوصول بشكل سريع وملحوظ.

كما أن أسعار التذاكر مناسبة لجميع الفئات المختلفة، ويتم الحجز بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي المعلن عنه.

وللأشخاص الذي يريدون إلغاء الحجز يمكنهم ذلك "أون لاين".

إلغاء حجز قطار الحرمين أون لاين

1- الدخول إلى الموقع الخاص بقطار الحرمين السريع.

2- اضغط على إدارة الحجز ثم اكتب رقم التذكرة الخاصة بك في الخانة المخصصة.

3- قم بكتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بك دون كتابة الرمز الدولي في الخانة المخصصة ثم اضغط على بحث.

4- انقر على الثلاث نقاط الموجودة أمامك في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة ثم قم بالضغط على إلغاء.

5- بعد الانتهاء من عملية الإلغاء سوف يظهر أمامك الإلغاء مع تكلفة استرداد الأموال.

6- أما في حالة التعديل يجب الضغط على خيار التعديل.

7- اختر الوعد الجديد المناسب لك.

8- على العلم أنه في حالة التعديل قبل التحرك بيوم سيتم خصم 10% من قيمة سعر التذكرة.

9-استرجاع تذاكر قطار الحرمين

هل يتم استرجاع قيمة التذاكر؟


يتساءل الكثيرون حول معرفة هل يتم استرجاع قيمة التذكرة بعد إلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين".

وجاءت الإجابة نعم يتم الاسترجاع ولكن بشروط محددة ترتبط بوقت انطلاق القطار حيث يوجد نسبة خصم على قيمة التذكرة وفق لما يلى:

1- إذا تم الإلغاء قبل 24 ساعة أو أكثر لا يوجد خصم.

2- إذا تم الإلغاء من 24 ساعة إلى 20 دقيقة تكون نسبة الخصم 10% من القيمة.

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