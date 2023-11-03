"سكني" يعلن الالتزامات الواجبة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

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أكد برنامج "سكني" على أهمية الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية، والتي تنحصر في 3 شروط ضرورية هي:



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التزامات مستفيدي الأرض المجانية





باقات الدعم السكني





مستفيدو الأرض المجانية



مستفيدو البناء الذاتي



1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.حدد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، أربع خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني.وأجملت خدمة "العناية بالمستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر"، الخطوات في الآتي:-التسجيل في برنامج سكني.- التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.- تحديد الممول.- التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.وحدد برنامج سكني، ثلاثة اشتراطات، قال إن على مستفيدي الأرض المجانية الالتزام بها.وحددت خدمة "العناية بالمستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر"، الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية في الآتي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغالكما حدد البرنامج، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، كما بين البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في موقع "تويتر"، هي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.