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عاجل.. لماذا لا يتم صرف الدعم السكني يوم الخميس إذا وافق الجمعة 24؟.. إليكم الرد

سكني
سكني
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ربما تسبب تأخر إيداع الدعم السكني إلى يوم الأحد الذي سيوافق 26 من شهر نوفمبر في غضب البعض نظرًا لأن يوم إيداعه المقرر رسميًا 24 من كل شهر ميلادي يوافق يوم الجمعة.اضافة اعلان

تأخر الصرف

وفي هذا الخصوص تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لـ"سكني" مع سؤال أحد المواطنين قال فيه:" والله تعبنا ونعاني معاكم وتعبتونا معاكم أسوة بالراتب وحساب المواطن ليه مايقدم الخميس اذا كان جمعة ٢٤".
ورد الحساب :" ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي".

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

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