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أمطار وسيول بمكة.. "الأرصاد" يتوقع انخفاض درجات الحرارة على 5 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول على مكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

انخفاض درجات الحرارة على 5 مناطق

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.
ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأسط.
وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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