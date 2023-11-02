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عاجل.. .. أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير

2023-11-02_01-35-29
المصنع
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أعلنت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط أحد أكبر المصانع جنوب محافظة جدة يعمل بالخفاء داخل مصنع حديد في تصنيع التبغ غير النظامي، باستخدام مكونات منتهية الصلاحية ومنتجات غير مرخصة.اضافة اعلان

9 خطوط إنتاج


وجرت مصادرة تسعة خطوط إنتاج و15 ماكينة مستخدمة في الغش وإتلاف جميع المنتجات وإغلاق الموقع.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط كميات من التبغ غير النظامية بعد أن أخفاها المتهمون خلف جدران مصنع للمواد الحديدية.

كما تم ضبط أيضا الماكينات المستخدمة في تلك العملية والتي يبدو على بعضها أنها جديدة تماما وغير مستخدمة.

بيت مهجور:


في وقت سابق، ضبطت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعا داخل بيت مهجور بحي الشرفية خصص لإنتاج الزيوت والكريمات النسائية والحبوب المقوية باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في بيئة مليئة بالقذارة.

الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى إتلاف جميع المواد واستدعاء المالك لتطبيق الإجراءات النظامية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


في سياق متصل، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العدئد من موائنها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وفيما يلي التفاصيل وفق ما أعلنت الهيئة عبر منصتها الإلكترونية:

بيع بضائع وسيارات متروكة 


أعلنت الهيئة، إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 12 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 9 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع منوعة متروكة


أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 8 نوفمبر لبيع بضائع منوعة متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع وسيارات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء في 2 نوفمبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 



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