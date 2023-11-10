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"التأمينات": 107 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر

التامينات الاجتماعية
التأمينات الإجتماعية
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.اضافة اعلان

مصروفات التأمين ضد التعطل

وجاء من ضمن المصروفات التأمينية، مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» التي تجاوزت 87.2 مليون ريال.
وبلغت مصروفات نظام معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

58 ورشة عمل للتوعية

ووفقا للتقرير، فقد عقدت المؤسسة 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل.

أبرز الملاحظات التأمينية

وبين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل.

الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل

وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

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