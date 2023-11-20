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طبيب طوارئ: هذه هى الأوقات التي تزيد فيها حوادث الطرق

حوادث الطرق
حوادث الطرق
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أكد أخصائي طب الطوارئ في مستشفى الملك فهد العام بجدة، الدكتور تمام درويش، زيادة حالات حوادث الطرق في العطل والإجازات.
ناصحًا الجميع باتباع إرشادات المرور ووسائل السلامة والتخفيف من السرعة، وقيادة المركبات بحذر قدر الإمكان.


استقبال عشرات الحالات يوميا

كما بين درويش، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بجدة يعد مركز إصابات، والذي يستقبل عشرات الإصابات اليومية جراء حوادث الطرق.
غرف خاصة بحوادث السير
وأوضح أن القسم مجهز بغرف خاصة بحوادث السير والطرق فيها كل المستلزمات والاحتياجات اللازمة.
موضحًا أن الآلية المتبعة تتم بداية من استقبال حالة التي تعرضت لحادث سير وتشخيص الحالة واتخاذ القرار اللازم.


تراجع وفيات حوادث الطرق في المملكة

سجّلت المملكة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35%) خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021.


خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق

ويسهم الإنجاز السعودي بشكل أساسي في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة (50%) بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في عام 2030.
ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجهود الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

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