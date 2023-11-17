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ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا وفحمًا (صور)

تخزين الفحم والحطب
تخزين الفحم والحطب
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسية السودانية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام البيئة.
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تخزين الحطب والفحم

وقام المخالفون بتخزين أكثر من (115) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة مكة المكرمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


 وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.


 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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