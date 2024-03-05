تأهيل أكثر من 1300 متطوعة لخدمة قاصدات المسجد النبوي

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نظّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلةً بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية النسائية، سلسلةً من الدورات التدريبية عبر المنصة الافتراضية " زوم " ، وذلك لتأهيل 1352 متطوعة.



متطوعات لخدمة قاصدات المسجد النبوي:

اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445هـ

أهم المشايخ بالجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد

وتهدف الهيئة إلى تنمية وتعزيز المهارات وقيم التواصل الإنساني والمعرفي، وذلك لتقديم الخدمات وفق أعلى معاير الجودة لقاصدات المسجد النبوي.وتناولت الدورات عددًا من المواضيع من أبرزها: مهارات العمل التطوعي وإدارة الحشود، وفن التعامل مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى فن إدارة الفعاليات التطوعية والعناية بكبار السن وذوي الإعاقة.يأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.وأمس أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اعتماد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.وأوضحت أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اعتمد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.وبينت أن الجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1445هـ، سيضم كلاً من الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة.وكان السديس، قد أكد أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في:1 - محورية خدمة الضيف.2 - إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.3 - تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.