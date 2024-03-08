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شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا فعلًا مشينًا وهربا

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شرطة الرياض
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أنها ألقت القبض على شخصين لاعتدائهما على آخر.

 اعتداء وهروب من الموقعاضافة اعلان

وقال حساب "الأمن العام" في منصة "إكس"، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مواطنين لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا بذلك.


اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة

 وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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