شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا فعلًا مشينًا وهربا

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أنها ألقت القبض على شخصين لاعتدائهما على آخر.





اعتداء وهروب من الموقع



اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة



📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع. pic.twitter.com/Ha4tNUdIZQ March 8, 2024

وقال حساب "الأمن العام" في منصة "إكس"، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مواطنين لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا بذلك.وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.