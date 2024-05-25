السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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عاجل.. الحج والعمرة: بطاقة نسك إلزامية وتتيح 4 مزايا لضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن
بطاقة نسك
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أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل #بطاقة_نسك ؛ لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويُسر في جميع محطات الرحلة.

أهمية بطاقة نسكاضافة اعلان

وأوضحت الوزارة، تحت عنوان "لا حج بلا تصريح"، أن بطاقة نسك هي بطاقة تعريفية معتمدة تمكن من دخول الحاج للمشاعر، وتحتوي على المعلومات الخاصة به، وتمكن من تقديم المساعدة له بسرعة وكفاءة، وتحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وشهادة إتمام الحج.
أيضا، حثت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حمل بطاقة نسك يما يضمن للحاج الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، في جميع محطات رحلته أثناء تأدية نسك الحج، وأوضحت خلال إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن الأسباب التي تدفع ضيوف الرحمن لحمل بطاقة نسك.

بطاقة نسك إلزامية

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة نسك بمثابة بطاقة تعريفية معتمدة تمكن حاملها من دخول المشاعر المقدسة، وتتضمن بيانات ومعلومات عن الحاج، كما أنها تحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وشهادة إتمام الحج، وبدورها تمكن من تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.
أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن بطاقة نسك إلزامية ويجب حملها طوال فترة الحج في كل التنقلات بداية من الوصول وحتى المغادرة، واعتمدت الوزارة هذه الآلية في موسم حج 1445 هجريا لتمييز الحاج النظامي كون البطاقة توفر معلومات عن الحاج الشخصية، وإمكانية إضافة المعلومات الصحية للحاج، بجانب مقر السكن بالمشاعر المقدسة ومعلومات عن قائد المجموعة وشركة تقديم الخدمات التي يتبع لها الحاج.
وتتيح بطاقة نسك لحامليها حرية التنقل بالمشاعر المقدسة كما أنها تتوفر منها نسخة رقمية على تطبيقي "نسك"، "توكلنا"، تسهل على العاملين عملية التحقق من هوية الحاج، بما يضمن سلامة جميع الحجاج وضمان سير عملية تنظيم نسك الحج بسهولة ويسر.

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