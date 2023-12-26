عاجل.. بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ستعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة.
رؤية المملكة 2030وقال في مقابلة مع برنامج "ياهلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الوزارة ستعمل على الاستمرارية، في مواصلة العمل، ومواصلة الإنجاز، ومواصلة النجاح، لتقديم كل ما من شأنه تنمية مدن المملكة وسكانها والارتقاء بها بصورة عامة، عبر توفير كافة الخدمات سواءً على مستوى القطاع البلدي أو على مستوى القطاع السكني، ومزيد من المخرجات التي سنعمل عليها تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
ماذا ستقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال العام القادم للمستفيدين؟.. متحدث الوزارة أ.سيف السويلم يُجيب@Saudimomrah@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KClui8l3ZC— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 25, 2023
أكثر من مليون ونصف أسرة استفادت من الحلول السكنيةوأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.
وأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.
علاو على إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وأيضًا الحصول على الأرض المجانية التي نوفرها لأهالينا في هذه المناطق.
ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام 2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.
وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال
أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني.— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 24, 2023
سيف السويلم (المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)@Saudimomrah@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JZJAyVTdJb
105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024وبين أنه في عام 2023 استفادت 100 ألف أسرة من مشاريع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المستهدف في عام 2024 أن تستفيد 105 آلاف أسرة من جميع الحلول والخيارات.
في عام 2023 استفاد من مشاريعنا 100 ألف أسرة والمستهدف في 2024 أن تستفيد 105 ألف أسرة من جميع الحلول والخيارات— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 24, 2023
(المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)@Saudimomrah@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UeGfzSMSed
وقال السويلم، إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا، للاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًا.
وأوضح أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن يستفيد منها الشخص الأعزب غير المستفيد من برنامج سكني.