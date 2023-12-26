عاجل.. بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ستعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة. اضافة اعلان





رؤية المملكة 2030



أكثر من مليون ونصف أسرة استفادت من الحلول السكنية



105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024







(المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)#روتانا_خليجية pic.twitter.com/UeGfzSMSed @Mofareh5 #برنامج_ياهلا في عام 2023 استفاد من مشاريعنا 100 ألف أسرة والمستهدف في 2024 أن تستفيد 105 ألف أسرة من جميع الحلول والخيارات(المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) @Saudimomrah December 24, 2023

وقال في مقابلة مع برنامج "ياهلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الوزارة ستعمل على الاستمرارية، في مواصلة العمل، ومواصلة الإنجاز، ومواصلة النجاح، لتقديم كل ما من شأنه تنمية مدن المملكة وسكانها والارتقاء بها بصورة عامة، عبر توفير كافة الخدمات سواءً على مستوى القطاع البلدي أو على مستوى القطاع السكني، ومزيد من المخرجات التي سنعمل عليها تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة بإذن الله.وأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.وأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.علاو على إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وأيضًا الحصول على الأرض المجانية التي نوفرها لأهالينا في هذه المناطق.ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام 2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ من 300 ألف ريالوبين أنه في عام 2023 استفادت 100 ألف أسرة من مشاريع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المستهدف في عام 2024 أن تستفيد 105 آلاف أسرة من جميع الحلول والخيارات.وقال السويلم، إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا، للاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًا.وأوضح أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن يستفيد منها الشخص الأعزب غير المستفيد من برنامج سكني.