زيادة الطاقة الاستيعابية لطب الأسنان لـ37% يحقق مستهدفات التوطين

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أكد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على حرص الهيئة وسعيها لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية. اضافة اعلان





شهادة البورد السعودي





شمول المقاعد المستحدثة





أمناء هيئة التخصصات الصحية





15 % زيادة في طلبات الانضمام من الخارج



واطَّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعددٍ من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2024/2023، ومعدل زيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يصل إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفًا.وتتجاوز المشاريع 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2023/2022، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق السعودية.وأكد مجلس الأمناء على أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% من شأنه أن يسهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%.جاء ذلك في الاجتماع الـ92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور أعضائه وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.واستعرض المجلس أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.يذكر أن برامج شهادة البورد تشهد تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.