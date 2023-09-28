الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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زيادة الطاقة الاستيعابية لطب الأسنان لـ37% يحقق مستهدفات التوطين

طب الاسنان1
زيادة مقاعد طب الأسنان
أ أ
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أكد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على حرص الهيئة وسعيها لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية.اضافة اعلان


شهادة البورد السعودي

واطَّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعددٍ من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2024/2023، ومعدل زيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يصل إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفًا.


شمول المقاعد المستحدثة

وتتجاوز المشاريع 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2023/2022، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق السعودية.
وأكد مجلس الأمناء على أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% من شأنه أن يسهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%.


أمناء هيئة التخصصات الصحية

جاء ذلك في الاجتماع الـ92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور أعضائه وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
واستعرض المجلس أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.


15 % زيادة في طلبات الانضمام من الخارج

يذكر أن برامج شهادة البورد تشهد تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.

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