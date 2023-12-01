رابطة العالم الإسلامي تدين بأشد العبارات استهداف المدنيين في غزة

أ أ

دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء. اضافة اعلان





جرائم الاحتلال في غزة

وأكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيان اليوم, أن الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية، تُدين بشدة تلك الجرائم التي ازْدَرَت واستهترت بأرواح الأبرياء، وجعلت من قتل الأطفال والنساء أمراً مستباحاً لا ترى لهم به حقاً من حُرمة ولا آدمية.ودعا معاليه المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته الأممية في حفظ سلامة المدنيين الذين باتوا في مرمى هذه الحرب، في سياق همجية انتقام جماعيٍّ، وخروج عن القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية، وهو ما أكده للرابطة كبار القادة الدينيين في الأديان الثلاثة، مطالباً بإيقاف هذا النزف الدامي.وأكد معاليه أن الأمل في يقظة المجتمع الدولي للتحرّك بحزم لإيقاف هذا النزف الدامي بمهدداته القريبة والبعيدة، من خلال إرادة صادقة وموحدة، وأن على القادة الدينيين حول العالم النداء لتدارك الأمر الذي لا يُمثِّل في حقيقته ديناً ولا أمةً ولا شعباً واعياً، وإنما يُمَثّل نزعته الإجرامية المتطرفة.