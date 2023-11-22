المملكة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض

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رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض، وجددت الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.



وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال و"حماس".





التوصل لهدنة إنسانية في غزة:

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وأكدت أن الجهود أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.







تبادل 50 من الأسرى:



وأوضحت أن الاتفاق يشمل تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.





دخول القوافل الإنسانية والمساعدات لغزة:



وأضافت أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.



وأكدت استمرار دولة قطر في مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.