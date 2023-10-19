دعم أول جيل من باحثي الشيخوخة في المملكة بـ 10 ملايين ريال

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اختارت مؤسسة
هيفولوشن الخيرية العالمية الرائدة في مجال إطالة العمر الصحي، 11 باحثًا سعوديًا في
مجال علوم الشيخوخة لتلقي منح لمدة عامين بقيمة قدرها 10 ملايين ريال.
ويتلقى كل باحث منحة قدرها 500 ألف ريال، مما يجعل البرنامج أحد أكثر المبادرات تأثيرًا في مجال الشيخوخة في المملكة.
وأكد الرئيس
التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن، الدكتور محمود خان، التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر
الصحي.
تحفيز مجال
العمر الصحي
مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الإستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
قائمة الحاصلين
على المنحوشملت قائمة الحاصلين
على المنح 5 جامعات، بالإضافة الى مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الملك عبدالله
الدولي.
الدكتور أنس عبد
الرحمن، «تحديد وتحقق العلامات الحيوية للشيخوخة البشرية باستخدام تقنية
الميتابولومكس والليبيدومكس».
مستشفى الملك
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث:
الدكتور أيوديل ألايا، «تطوير نظام نموذجي لتحديد المؤشرات الحيوية الجديدة للأنسجة الانتقائية للشيخوخة».
الدكتور أحمد علي القحطاني، «الشيخوخة المناعية: محددات العيوب المرتبطة بالعمر في الاستجابة للعدوى».
الدكتورة منال
العامري، «تحليل العناصر الوراثية للشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية».
مركز الملك عبد
الله الدولي للأبحاث الطبية (KAIMRC)
الدكتور عبدالعزيز الدايل، «الشيخوخة وتقنية النانو: من أجل فهم أفضل لتفاعل جسيمات النانو مه خلايا الشيخوخة».
الدكتورة مروة
الدربويش، «نحو بحث مستدام حول مايكروبيوم الأمعاء والشيخوخة في المملكة العربية
السعودية».
جامعة الملك
سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (KSAU-HS)
الدكتور تليلي برهومي، «دور الخلايا التائية التنظيمية في شيخوخة الخلايا والأعضاء، ونظام الرنين المضاد والشيخوخة لدى الفئران المسنة».