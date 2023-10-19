دعم أول جيل من باحثي الشيخوخة في المملكة بـ 10 ملايين ريال

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اختارت مؤسسة هيفولوشن الخيرية العالمية الرائدة في مجال إطالة العمر الصحي، 11 باحثًا سعوديًا في مجال علوم الشيخوخة لتلقي منح لمدة عامين بقيمة قدرها 10 ملايين ريال. اضافة اعلان

ويتلقى كل باحث منحة قدرها 500 ألف ريال، مما يجعل البرنامج أحد أكثر المبادرات تأثيرًا في مجال الشيخوخة في المملكة.





تحفيز مجال العمر الصحي



قائمة الحاصلين على المنح





مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث:





مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية (KAIMRC)





جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (KSAU-HS)





جامعة الطائف





جامعة المعرفة





جامعة جازان





جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)



وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن، الدكتور محمود خان، التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر الصحي.مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الإستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.وشملت قائمة الحاصلين على المنح 5 جامعات، بالإضافة الى مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الملك عبدالله الدولي.الدكتور أنس عبد الرحمن، «تحديد وتحقق العلامات الحيوية للشيخوخة البشرية باستخدام تقنية الميتابولومكس والليبيدومكس».الدكتور أيوديل ألايا، «تطوير نظام نموذجي لتحديد المؤشرات الحيوية الجديدة للأنسجة الانتقائية للشيخوخة».الدكتور أحمد علي القحطاني، «الشيخوخة المناعية: محددات العيوب المرتبطة بالعمر في الاستجابة للعدوى».الدكتورة منال العامري، «تحليل العناصر الوراثية للشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية».الدكتور عبدالعزيز الدايل، «الشيخوخة وتقنية النانو: من أجل فهم أفضل لتفاعل جسيمات النانو مه خلايا الشيخوخة».الدكتورة مروة الدربويش، «نحو بحث مستدام حول مايكروبيوم الأمعاء والشيخوخة في المملكة العربية السعودية».الدكتور تليلي برهومي، «دور الخلايا التائية التنظيمية في شيخوخة الخلايا والأعضاء، ونظام الرنين المضاد والشيخوخة لدى الفئران المسنة».الدكتور ماجد الحمراني، «الاستفادة من الترنسكريبتوميات المكانية لدراسة شيخوخة الكبد».الدكتور هاني القطاوي، «قصور وظائف المخ الناتج عن قلة النوم في الفئران المسنة ودور هرمون الأوكسيتوسين: الأدلة السلوكية والإدراكية والجزيئية».الدكتور علي حنبشي، «استخدام التعلم الآلي لتطوير مؤشرات حيوية لساعة الشيخوخة للسكان المحليين».البروفيسور فاليريو أورلاندو ، « دور الحمض النووي الريبي للعنصر المتكرر المرتبط بالكروماتين في ظهور الشيخوخة وتطورها».