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حقيقة فرض رسوم على طباعة البطاقة الجمركية

2023-09-04_17-01-58
حقيقة فرض رسوم على طباعة البطاقة الجمركية
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم وجود رسوم لطباعة البطاقة الجمركية، وأنها تطبع مجانا.

كيفية طباعة البطاقة الجمركية

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن كيفية طباعة البطاقة الجمركية الإلكترونية لاستيراد مركبات ووسائل النقل. 

الخطوات المطوبة:

1ـ الدخول إلى بوابة الهيئة
2ـ صفحة الفوترة الإلكترونية 
3ـ اختيار الخدمات الإلكترونية .
4ـ الضغط على أيقونة الجمارك ثم أخرى. 
5ـ اختيار طباعة البطاقة الجمركية. 
6ـ وُجود وصف الخدمة الذي يوفر تعريفاً مختصراً عنها. 

خطوات الاستفادة من الخدمة

1ـ لمتابعة خطوات الاستفادة من الخدمة اختيار الدخول للخدمة. 
2ـ إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور مباشرة في حال كان لديك حساب مسبق.
3ـ الضغط على تسجيل دخول.
4ـ تسجيل (مخلص/مستورد) جديد في حال لم يسبق لك التسجيل في الخدمة من خلال الضغط على مستخدم جديد. 
5ـ تظهر لك صفحة تسجيل مستخدم جديد.
6ـ اختر نوع التسجيل (مستخلص/مستورد) .
7ـ قم بتعبئة بيانات التسجيل المطلوبة لتتمكن بعدها من تسجيل الدخول للخدمة. 
8ـ صفحة بيانات تسجيل مستخدم جديد.

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