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حريق في أحد المصانع بمدينة الجبيل الصناعية

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
حريق مصنع بالجبيل
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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن تعرض أحد مصانعها (مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها) والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في 25 يناير 2024 لنشوب حريق محدود في قسم التنظيف الكيميائي.اضافة اعلان

حريق في أحد المصانع بالجبيل


وقالت الشركة في بيان لها إنه تمت السيطرة على الحريق بدون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، مبينة أنه لدى المصنع تغطية تأمينية.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تفاصيل أو أي تطورات جوهرية.

حريق مركبة في الرياض


ويوم الإثنين الماضي، باشرت فرق الدفاع المدني، في الرياض، حريقا في مركبة على الدائري الغربي، أسفر عن وقوع إصابة لأحد الأشخاص.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "غن مدني الرياض أخمد تمكن من إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي، نتج عنه إصابة تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور".

إخماد حريق في مدرسة


وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالخبر عن إخماد حريقًا محدودًا في مدرسة، ولم ينتج عنه أي إصابات.

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