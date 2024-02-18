حال الحجز بالخطأ.. كيف يمكن إلغاء اختبار التحصيلي؟

أ أ

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مدى إمكانية إلغاء التسجيل في الاختبار التحصيلي في حال التسجيل في الاختبار بالخطأ.



إلغاء التسجيل في اختبار التحصيلي



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم أنا حجزت بالخطأ لانتظار الاختبار التحصيلي، كيف يمكن ألغيه وهل إذا سددته أقدر أغير الانتظار؟".وأجابت الهيئة بقولها: "مرحبا .. بعد التسجيل في الاختبار؛ يتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عن المدة المحددة لإلغاء الاختبار عند عدم التسديد.. بالتوفيق".

وكانت وزارة المواد البشرية، قد أعلنت أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي فقط.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط".





عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي



اختبار القدرات العامة



وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.