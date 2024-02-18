الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حال الحجز بالخطأ.. كيف يمكن إلغاء اختبار التحصيلي؟

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مدى إمكانية إلغاء التسجيل في الاختبار التحصيلي في حال التسجيل في الاختبار بالخطأ.

إلغاء التسجيل في اختبار التحصيلياضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم أنا حجزت بالخطأ لانتظار الاختبار التحصيلي، كيف يمكن ألغيه وهل إذا سددته أقدر أغير الانتظار؟".
وأجابت الهيئة بقولها: "مرحبا .. بعد التسجيل في الاختبار؛ يتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عن المدة المحددة لإلغاء الاختبار عند عدم التسديد.. بالتوفيق".

وكانت وزارة المواد البشرية، قد أعلنت أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي فقط. 
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط".

عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي

وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):
-اختبار القدرات العامة (4) فرص. 
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان). 

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.


اقرأ أيضا

أمانة منطقة الرياض تطلق البوابة المكانية للعاصمة.. 4 خدمات مهمة

عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة السرعة على 3 مناطق

حتى 11 مساء.. تنبيه من الأرصاد على تبوك

أمير القصيم يكشف سبب افتتاح هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة

تعرف على خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر تطبيق توكلنا خدمات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 9:03 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. تقويم التعليم: 4 خطوات لتعديل أو حذف اختبار

هيئة تقويم التعليم 12:01 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

3 طرق لتسديد اختبار الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم 6:43 م الأحد، 04 فبراير 2024

تقويم التعليم تكشف مدى إلزامية اختبار جاهزية لخريجي الجامعة

766 1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تشمل 153 ألفًا.. تعرف على موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جدة