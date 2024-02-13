عاجل.. تقويم التعليم: 4 خطوات لتعديل أو حذف اختبار

أ أ

تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن خطوات وطريقة تعديل أو حذف اختبار.





خطوات تعديل أو حذف اختبار



طرق تسديد سوم اختبار الرخصة المهنية



صلاحية نتيجة اختبار كفايات



دليل التسجيل في اختبار التحصيل

هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد طرحت الإصدار الأول من الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي.

وقالت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "لتعديل أو حذف اختبارك اتبع الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس https://e-services.etec.gov.sa- اختيار الاختبارات المسجلة.- تحديد الاختبار المطلوب.- النقر على (تعديل أو حذف).علماً بأن التعديل والحذف متاح إلى ما قبل موعد الاختبار الورقي بـ 72 ساعة.بالتوفيق.أيضا كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ثلاث طرق لتسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية.جاء ذلك في رد من هيئة تقويم التعليم عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن طريقة دفع الرسوم.وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحباً.. بإمكانك تسديد الرخصة المهنية بإحدى الطرق التالية:1- مدى2- Visa3- Master Cardوأضافت الهيئة : "كما يلزم إدخال البيانات كاملة: رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء ، رمز CVV ، والتأكد من تفعيل خاصية (الدفع عبر الإنترنت) من خلال تطبيق البنك الخاص بك."كذلك تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع استفسارات المستفيدين بشأن مدة وصلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.جاء ذلك في رد من تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي العناية بالمستفيدين على استفسار مستفيد بشأن صلاحية نتيجة اختبار كفايات.وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بقولها: "مرحباً رنا.. صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار".وكانت

ويتيح المركز عبر حسابه في منصة "إكس"، الاطلاع على الدليل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب بدءًا من أمس الأول الإثنين.

في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات الاثنين 12 فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

ومن المقرر أن ينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.





التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات الاختبار



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل

