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تشمل 153 ألفًا.. تعرف على موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جدة

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حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جدة
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دشَّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم الأحد، الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، والمساعد للصحة العامة بجدة الدكتور عبدالله القرني.اضافة اعلان

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جدة

 وتهدف الحملة لرفع المناعة المجتمعية للأطفال ضد المرض، وتنطلق عبر فرق ثابتة ومتحركة، حيث تتواجد الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز الصحية وأماكن التجمعات، فيما ستتواجد الفرق المتنقلة للتطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.


موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جدة

 وتسعى الحملة للوصول إلى 153,000 طفلٍ وطفلة من الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، حيث يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي على جرعتين، تبدأ أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية في شهر شعبان 1445, وتستمر لمدة خمسة أيام أيضًا.
 وأعرب مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي, عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على تدشينه الحملة.

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