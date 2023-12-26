الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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حالات حظر منح براءات الاختراع

الملكية الفكرية1
الملكية الفكرية
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حددت لائحة الملكية الفكرية اشتراطات ومجالات حماية براءات الاختراع في المملكة، ويسري الحق فيها لمدة عشرين سنة، من تاريخ إيداع الطلب.اضافة اعلان

لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية

وطرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اللائحة الملكية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

حالات حظر منح براءات الاختراع

وحظرت الهيئة منح براءات الاختراع في حالتين هما: إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام، أو إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا بالبيئة.

شروط براءة الاختراع الجديد

تمنح الهيئة براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع.
ويشترط أنه يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات.

الاختراعات والاكتشافات والنظريات العلمية

وعدّت اللائحة الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، من قبيل الاختراعات، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة.
أضاأو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية.

أنواع الاختراعات العلاجية

تتضمن الاختراعات أيضًا طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.
وأوضحت الهيئة حقوق براءات الاختراع التي تتمثل في أن تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغيرعوض.

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