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حددت لائحة الملكية الفكرية اشتراطات ومجالات حماية براءات الاختراع في المملكة، ويسري الحق فيها لمدة عشرين سنة، من تاريخ إيداع الطلب. اضافة اعلان





لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية



حالات حظر منح براءات الاختراع



شروط براءة الاختراع الجديد



الاختراعات والاكتشافات والنظريات العلمية



أنواع الاختراعات العلاجية



وطرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اللائحة الملكية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.وحظرت الهيئة منح براءات الاختراع في حالتين هما: إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام، أو إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا بالبيئة.تمنح الهيئة براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع.ويشترط أنه يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات.وعدّت اللائحة الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، من قبيل الاختراعات، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة.أضاأو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية.تتضمن الاختراعات أيضًا طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.وأوضحت الهيئة حقوق براءات الاختراع التي تتمثل في أن تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغيرعوض.