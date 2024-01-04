جامعة الأميرة نورة تفتح التقديم لبرنامج "التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية "

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل لبرنامج "التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية". اضافة اعلان

وأوضحت أن التسجيل يكون في مقررات مهارات التواصل، وقيم المواطنة الصالحة، والرفاة وجودة الحياة، لطالبات الصف الثالث ثانوي في الرياض، للعام الجامعي 1445هـ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024م.





فتح باب التسجيل لبرنامج التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية



برنامج استقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة



ويهدف برنامج التسجيل المزدوج إلى إتاحة الفرصة لطالبة الصف الثالث ثانوي المتفوقة، لدراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستها الثانوية عند تحقيق معايير محددة، مع احتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالبة، في حال التحاقها بالجامعة خلال فترة زمنية محددة وفق الضوابط والآلية المعتمدة؛ سعيًا إلى إكساب الطالبة خبرات نوعية متميزة، وتسريعها أكاديميًا.ويأتي برنامج التسجيل المزدوج ضمن برنامج استقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة؛ إسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025م، والتي من مرتكزاتها الريادة والتأسيس، والتركيز على التميُّز والتمكين، والاستثمار في المخرجات.