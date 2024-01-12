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أعلنت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح التسجيل في "برنامج رخصة العمل التطوعي".





جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في برنامج رخصة العمل التطوعي اضافة اعلان



إطلاق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا



التخصصات الفرعية المستحدثة لجامعة الأميرة نورة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن برنامج رخصة العمل التطوعي يتمتع بعدد من المزايا، من أهمها:1 – ممارسة العمل التطوعي باحترافية.2 – الأولوية في القبول بالفرص التطوعية الخاصة بحاضمة نورة العطاء التطوعية.3 – اكتساب المهارات الأساسية في مجال التطوع والتنمية والمجتمعية من خلال سلسلة من الدورات التدريبية.ومطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، أطلقت الجامعة برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا" لطالبات مرحلة البكالوريوس، متضمنًا 6 تخصصات أكاديمية فرعية.ويُمكِّن هذا البرنامج الطالبات من التسجيل والالتحاق اختياريًا بتخصص أكاديمي إضافي تزامنًا مع البرنامج الرئيس في الجامعة وفق أطر تنظيمية.وتتضمن التخصصات الفرعية المستحدثة، تخصص "الابتكار وريادة الأعمال" الذي تطرحه كلية إدارة الأعمال، وتخصص "الزكاة والضريبة" الذي تطرحه كلية القانون، وتخصص "الأمن السيبراني" الذي تطرحه كلية علوم الحاسب والمعلومات.وتشمل التخصصات الفرعية المستحدثة "كتابة المحتوى الإبداعي" الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتخصص "الكتابة الإبداعية باللُّغة الإنجليزية" الذي تقدمه كلية اللُّغات، إضافة إلى تخصص "الإعلام الجماهيري" الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.