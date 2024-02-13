شاهد.. أمطار غزيرة جنوبي حائل والمدينة المنورة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على الشملي جنوب غرب حائل، كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة على طريق "الدوداء - ملل" جنوب غرب المدينة المنورة.





أمطار غزيرة على المدينة



أمطار غزيرة وسيول



أمطار على الشملي جنوب غرب #حائل

الثلاثاء ٣ شعبان ١٤٤٥هـ

رصد : سعود الصالح

عبر : @hail_weather pic.twitter.com/JmFgz9L8ry — FAHAD (@FAHAD_1322) February 13, 2024

أمطار على طريق الدوداء - ملل جنوب غرب #المدينة_المنورة

الثلاثاء ٣ شعبان ١٤٤٥هـ

رصد : @altarjami10 pic.twitter.com/UhMdgWc0Rc — FAHAD (@FAHAD_1322) February 13, 2024

هذا وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، فيما لا تزال الفرصة مهيّأة -بإذن الله- لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل مكة المكرمة والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث وتربة ورنية والمويه وظلم والخرمة، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية.وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير وجازان وحائل، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ وخليص والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.