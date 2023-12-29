الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمطار رعدية وسيول وضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار ورياح وضباب على 3 مناطق

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

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