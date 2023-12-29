عاجل.. أمطار رعدية وسيول وضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة
إلى غزيرة.
أمطار رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل،
تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة
المنورة.
أمطار ورياح وضباب على 3 مناطقفي حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب على
أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.