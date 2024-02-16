عاجل.. بهذه الطريقة يمكن لحجاج الداخل إلغاء التسجيل للحج

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وجهت وزارة الحج والعمرة من خلال منصة إكس تنبيها للحجاج من داخل المملكة، وذلك عند الرغبة بإلغاء التسجيل للحج.



إلغاء التسجيل للحج لحجاج الداخل:

لجنة النظر في شكاوى المعتمرين:

قيمة الغرامة المفروضة:

وكتبت الوزارة على حسابها في المنصة إكس :" للحجاج من داخل المملكة، وذلك عند الرغبة بإلغاء التسجيل للحج.. تأكد من التواريخ المهمة وإجراءات الإلغاء عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمسجلين لأداء حج 1445هـ/ 2024 م، إلغاء حجزهم عن طريق الدخول على بوابة المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك.وبيّنت أيضا أنه في حال تم إصدار تصريح الحج وكان الإلغاء بتاريخ 15/10/ 1445هـ أو بعده، سيتم حسم المبالغ حسب سياسة إلغاء الحجوزات المعتمدة.أما في حالة لم يتم إصدار الحج لن يتم حسم أي مبالغ قبل تاريخ 15/10/ 1445هـ، إلإ في حالة رفض إصدار التصريح سيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية حسب سياسة إلغاء الحجوزات المعتمدة.أيضا حددت وزارة الحج والعمرة أهم وأبرز ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين لبحثها والبت فيها.وتتمثل هذه الضوابط في إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين، إذ نصت المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بمعاقبة المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبات أبرزها غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، مع إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة.كذلك تشمل الضوابط حرمان الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة، كذلك يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال