أخبار السعودية.. تدشين تطبيق دوم وإرشادات لمواجهة المطر وتنبيه عاجل من هيئة العقار

تقدم
صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد،
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تنبيه عاجل من هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياض
دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، بدأ من اليوم.
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان التطورات في غزة ومحيطها
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وزارة التعليم تدشن تطبيق دوم لمنسوبيها للحصول على هذه المزايا
أطلقت وزارة التعليم تطبيق دوم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة بمزايا وخصومات وعروض خاصة على المطاعم والمقاهي وأكثر.
المملكة تُعلن بدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد، بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.
أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في منصة "إكس"، عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين.
منها إغلاق مصادر الطاقة.. أهم الإرشادات والتعليمات للوقاية من مخاطر الأمطار
وسط تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة سالت على أثرها الأودية والسيول، كشفت مديرية الدفاع المدني عن أهم الإرشادات والتعليمات للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.
كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك
قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للراغبين في أداء نسك العمرة وقت هطول الأمطار.
فيديو.. خطوات استعادة إيميل الطالب والرقم السري في منصة "مدرستي"
تعد منصة مدرستي من أبرز المنصات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور في كافة المراحل التعليمية حيث تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم عن بعد.
كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم حساب المواطن؟
أتاح حساب المواطن لأسرة المواطن الموقوف التسجيل في برنامج الدعم بعد استبعاد العائل لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.