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المرور: 4 خطوات للاستعلام عن المركبة المحجوزة عبر أبشر

المركبة المحجوزة
المركبة المحجوزة
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حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزةاضافة اعلان


1- الدخول لحساب أبشر
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".

استعلام عن تأمين سيارة بالرقم التسلسلي:
 


عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر “أبشر أفراد”.
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

الاستعلام عن تأمين مركبة عبر توكلنا خدمات


يتضمن تطبيق "توكلنا " العديد  من الخدمات لكي يتمكن المواطنون من الاستعلام عن العديد من الخدمات الحكومية والحصول عليها بشكل إلكتروني مثل الاستعلام عن تأمين مركبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل تطبيق توكلنا خدمات على جهازك.
2- سجل بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- اختر أيقونة لوحة البيانات ومنها اختر تامين المركبات.
4- أدخل بيانات المركبة ووثيقة التأمين مثل:
-رقم اللوحة.
-رقم الوثيقة الرئيسي.
-رقم الوثيقة الفرعي.
-اسم شركة التأمين.
-عنوان الشركة.
-رقم هاتف الشركة.
-فاكس الشركة.
-حالة وثيقة التأمين.
5- اختر أيقونة التالي ليتم عرض المعلومات المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن تأمين مركبة من نجم


موقع نجم الإلكتروني يتبع الإدارة العامة للمرور ويمكن أن يستخدمه المواطن في إتمام مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمركبات مثل الاستعلام عن تأمين مركبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنجم من هنا .
2- اختر استعلام عن وثائق التأمين.
3- اضغط على "استعلم الآن".
4- سجل بيانات حالة الوثيقة وهي:
5- حالة المركبة.
6- هوية المالك.
7- أدخل الرمز المرئي ثم اضغط على إرسال وسوف تظهر أمامك المعلومات التي ترغب في الاستعلام عنها.

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