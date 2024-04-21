توجيه فوري من الزكاة والجمارك للمنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.



تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة: