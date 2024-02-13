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صحيفة تواصل الالكترونية

"تقويم التعليم" تختتم برنامج "أخصائي تقويم مدارس" بمنطقتي حائل وتبوك

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد، البرنامج التدريبي (أخصائي تقويم مدارس)، الذي أقيم في منطقتي حائل وتبوك واستمر لمدة عشرة أيام في كل منهما.اضافة اعلان

بناء قدرات المتدربين وتطوير مهاراتهم:

وهدف البرنامج - الذي حضره 60 متدرباً ومتدربة - إلى بناء قدرات المتدربين وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم في مجال التقويم والاعتماد المدرسي، وفقاً لمعايير التقويم والاعتماد المدرسي الصادر من الهيئة، حيث يُعد الحصول على البرنامج إحدى متطلبات المشاركة في عمليات التقويم المدرسي.

تنمية القدرات البشرية:

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد التابعة للهيئة، وتسهم في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية القدرات البشرية؛ والمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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