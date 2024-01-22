تقويم التعليم تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال ورد فيه : "متى يُفتح اختبار القدرة المعرفية محوسب؟". اضافة اعلان





موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي



الاختبار التربوي العام



وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولهاك "مرحباً.. انتهت فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علماً بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/11/2023م وتنتهي في 28/01/2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/03/2024م، وحتى 04/03/2024م".



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.





فترة الاختبارات للرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

