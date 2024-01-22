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تقويم التعليم تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

اختبار الرخصة المهنية
اختبارات الرخصة المهنية
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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال ورد فيه : "متى يُفتح اختبار القدرة المعرفية محوسب؟".اضافة اعلان

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي


وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولهاك "مرحباً.. انتهت فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علماً بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/11/2023م وتنتهي في 28/01/2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/03/2024م، وحتى 04/03/2024م".

الاختبار التربوي العام


وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.

فترة الاختبارات للرخصة المهنية

وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م.
وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تتمثل خطوات التسجيل لاختبار الرخصة المهنية التربوي العام للمعلمين والمعلمات في الآتي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز التقويم والقياس (من هنا)
تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال ملء البيانات المطلوبة.
الدخول إلى أيقونة الخدمات الظاهرة في الشاشة الرئيسية.
الضغط على خيار الحصول على الرخصة المهنية.
أدخل كافة البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
رفع كافة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
الضغط على إرسال الطلب.

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