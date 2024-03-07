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عاجل.. هل يمكن للمستفيد التعديل على طلب الاشتراك من تلقاء نفسه؟.. توضيح مهم من التأمينات

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، مدى إمكانية قيام المستفيد بالتعديل على طلب الاشتراك من تلقاء نفسه.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "مرحبا أنا عندي مشكلة أن صاحب العمل لم يجدد عقدي وانتهى العقد، وذهبت وألغيت الاشتراك وحسابي غير نشط بالتأمينات، هل أقدر أعدل الخطأ هذا ؟".اضافة اعلان

التعديل في اشتراك المستفيد بالتأمينات

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله , نعتذر منك ونفيدك بأنه لا يمكن إلغاء الطلب المقدم من قبل المشترك بناء على رغبته حيث يلزم المؤسسة القيام بدورها في التثبت من صحة الطلب والتحقق من تطبيق المنشأة للأنظمة".

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد حددت ثلاثة شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت.

شروط الاستفادة من المبادرة

- نشوء المديونية قبل صدور القرار
- تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني
- سداد كامل الاشتراكات للاستفادة من نسبة الإعفاء

هذا وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.

تخفيف الأعباء على المنشآت

وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.

الاستفادة من المبادرة

 

 ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.

 يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.

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