الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أصول عقارية وتعويضات مالية.. الأوقاف تربح دعاوى بقيمة مليار ريال

الهيئة العامة للأوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
أ أ

ربحت الهيئة العامة للأوقاف دعاوى لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها بلغت قيمتها قرابة المليار ريال، وفقًا لما أحصته صحيفة "الوطن".اضافة اعلان
وتتمثل الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف في أصول عقارية، وتعويضات مالية، منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.

انخفاض دعاوى الوقف

لكن بشكل عام، انخفضت دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438، لتصل في آخر إحصائيات القطاع العدلي إلى 1600 قضية، مقابل 4085 دعوى قبل 5 سنوات.
وبلغ إجمالي عدد دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية.
فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.

أهداف الهيئة العامة للأوقاف

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على:
- تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه.
-تطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين.
-العمل على تنمية القطاع واستدامته بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
-سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

اقرأ أيضا

878778
9:17 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشاهد مذهلة.. تصوير جوي لسيول جنوب حائل

14441027821583403716
8:55 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بداية نجم "السماك".. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجوية

جامعة ام القرى
8:45 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)

6786786
8:28 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

برفقة والديهما.. التوأم السيامي النيجيري حسن وحسينة يصل الرياض

اقرأ أيضا

هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع قيمة الدَّيْن بحجة صرفه في أعمال الخير.. اللجنة الدائمة للفتوى تجيب

اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض

"آيسف 2024" يشعل المنافسة بين 3 آلاف طالب في 16 مدينة

مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة ومعظم المناطق

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 8:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قرار "حساب مواطن" حول وجود أصول عقارية

اقرأ أيضا

عربة إسعاف
6:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. رفع الجاهزية القصوى للحالة المطرية في منطقة عسير

ريال سعودي
6:38 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

"قوى": تمكين أصحاب الأعمال منح رواتب العاملين بنسبة معينة

أمطار المملكة
4:43 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مناطق المدينة والقصيم والرياض

ابشر - خدمة التعريف الالكترونية
12:57 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أبشر يوضح آلية التأكد من سداد الرسوم لتجديد الرخصة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

التأمين الصحي
8:59 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

جامعة ام القرى
8:45 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)

ريالات سعودية
8:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع قيمة الدَّيْن بحجة صرفه في أعمال الخير.. اللجنة الدائمة للفتوى تجيب

مدرستي
7:33 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"

أمطار المملكة
7:21 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة ومعظم المناطق