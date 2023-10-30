أصول عقارية وتعويضات مالية.. الأوقاف تربح دعاوى بقيمة مليار ريال

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ربحت الهيئة العامة للأوقاف دعاوى لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها بلغت قيمتها قرابة المليار ريال، وفقًا لما أحصته صحيفة "الوطن". اضافة اعلان

وتتمثل الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف في أصول عقارية، وتعويضات مالية، منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.





انخفاض دعاوى الوقف



أهداف الهيئة العامة للأوقاف



لكن بشكل عام، انخفضت دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438، لتصل في آخر إحصائيات القطاع العدلي إلى 1600 قضية، مقابل 4085 دعوى قبل 5 سنوات.وبلغ إجمالي عدد دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية.فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على:- تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه.-تطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين.-العمل على تنمية القطاع واستدامته بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات.-سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.