تخلص من عسر الهضم في 4 خطوات .. الأعراض والأسباب والعلاج

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أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، عن طريقة تجنب اضطراب عسر الهضم، الذي يتسبب في الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

وقال التجمع على صفحته الرسمية في "إكس" عليك بتجنب 4 ممارسات كي تتغلب على عسر الهضم ومشاكلة وأعراضه المزعجة. اضافة اعلان





4 خطوات لتجنب عسر الهضم



أعراض عسر الهضم



متى يجب زيارة الطبيب؟



أسباب عُسر الهضم



علاج عُسر الهضم



1ـ قلل من الكافيين مثل القهوة والشاي.2ـ حافظ على وزن صحي.3ـ تجنب الأكل قبل النوم بـ 3ـ4 ساعات.4ـ اقلع عن التدخين.ـ إذا كنت مصابًا بعُسر الهضم، فقد تشعر بما يلي:ـ الشبع المبكر أثناء تناول وجبتك. قد تشعر بالامتلاء الشديد وقد لا تتمكن من إنهاء طعامك مع أنك لم تأكل الكثير من وجبتك، وفقا لـ "مايو كلينك".ـ الشعور بامتلاء مزعج بعد تناول وجبتك. يستمر إحساس الامتلاء لمدة أطول مما ينبغي.ـ الإحساس بعدم راحة في أعلى البطن. تشعر بألم من خفيف إلى شديد في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر والسرة.ـ الإحساس بحرقة في أعلى البطن. تشعر بسخونة مزعجة أو حرقة في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر والسرة.ـ انتفاخ في أعلى البطن. تشعر بإحساس مزعج بالضيق في الجزء العلوي من البطن.ـ الغثيان. تشعر وكأنك ترغب في التقيؤ.ـ من الأعراض الأقل شيوعًا القيء والتجشُّؤ.يكون عسر الهضم البسيط أمرًا لا يستحق القلق عادةً، استشر الطبيب إذا استمر الشعور بالانزعاج لأكثر من أسبوعين، وإذا كان الألم شديدا أو مصحوبا بما يلي:1ـ فقدان للوزن غير متعمد أو فقدان الشهية.2ـ قيء متكرر أو قيء مصحوب بدم.3ـ براز قطراني أسود.4ـ صعوبة في البلع تتفاقم حدتها.5ـ إرهاق أو ضعف، ما قد يشير إلى الإصابة بفقر الدم.يحدث عُسر الهضم لعدد من الأسباب المحتملة، ويرتبط عسر الهضم غالبًا بنمط الحياة، ويمكن أن يحدث بسبب الطعام أو الشراب أو الدواء، وتشمل الأسباب الشائعة لعُسر الهضم:ـ الإفراط في الأكل أو تناوُل الطعام بسرعة بالغة.ـ تناوُل الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم أو كثيرة التوابل.ـ تناوُل كمية كبيرة من الكافيين أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية.ـ التدخين.ـ القلق.ـ بعض المضادات الحيوية ومسكنات الألم ومكملات الحديد.ـ من الأسباب واسعة الانتشار للإصابة بعُسر الهضم حالة مَرَضية تُعرف باسم عُسر الهضم اللاتقرّحي، المرتبط بمتلازمة القولون المتهيج.1ـ يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على التخفيف من عسر الهضم. وقد يوصي الطبيب بما يأتي:2ـ تجنُّب الأطعمة التي تحفز عسر الهضم.3ـ تناوُل خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.4ـ الإقلال من تناوُل الكحول والكافيين أو الامتناع عنهما نهائيًا.5ـ تجنُّب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف).6 ـ العثور على بدائل للأدوية التي تسبب عسر الهضم.7ـ السيطرة على مشاعر التوتر والقلق.