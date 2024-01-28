الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تخلص من عسر الهضم في 4 خطوات .. الأعراض والأسباب والعلاج

عسر
عسر الهضم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، عن طريقة تجنب اضطراب عسر الهضم، الذي يتسبب في الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.
وقال التجمع على صفحته الرسمية في "إكس" عليك بتجنب 4 ممارسات كي تتغلب على عسر الهضم ومشاكلة وأعراضه المزعجة.اضافة اعلان

4 خطوات لتجنب عسر الهضم

1ـ قلل من الكافيين مثل القهوة والشاي.
2ـ حافظ على وزن صحي.
3ـ تجنب الأكل قبل النوم بـ 3ـ4 ساعات.
4ـ اقلع عن التدخين.


أعراض عسر الهضم

ـ إذا كنت مصابًا بعُسر الهضم، فقد تشعر بما يلي:
ـ الشبع المبكر أثناء تناول وجبتك. قد تشعر بالامتلاء الشديد وقد لا تتمكن من إنهاء طعامك مع أنك لم تأكل الكثير من وجبتك، وفقا لـ "مايو كلينك".
ـ الشعور بامتلاء مزعج بعد تناول وجبتك. يستمر إحساس الامتلاء لمدة أطول مما ينبغي.
ـ الإحساس بعدم راحة في أعلى البطن. تشعر بألم من خفيف إلى شديد في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر والسرة.
ـ الإحساس بحرقة في أعلى البطن. تشعر بسخونة مزعجة أو حرقة في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر والسرة.
ـ انتفاخ في أعلى البطن. تشعر بإحساس مزعج بالضيق في الجزء العلوي من البطن.
ـ الغثيان. تشعر وكأنك ترغب في التقيؤ.
ـ من الأعراض الأقل شيوعًا القيء والتجشُّؤ.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يكون عسر الهضم البسيط أمرًا لا يستحق القلق عادةً، استشر الطبيب إذا استمر الشعور بالانزعاج لأكثر من أسبوعين، وإذا كان الألم شديدا أو مصحوبا بما يلي:
1ـ فقدان للوزن غير متعمد أو فقدان الشهية.
2ـ قيء متكرر أو قيء مصحوب بدم.
3ـ براز قطراني أسود.
4ـ صعوبة في البلع تتفاقم حدتها.
5ـ إرهاق أو ضعف، ما قد يشير إلى الإصابة بفقر الدم.


أسباب عُسر الهضم

يحدث عُسر الهضم لعدد من الأسباب المحتملة، ويرتبط عسر الهضم غالبًا بنمط الحياة، ويمكن أن يحدث بسبب الطعام أو الشراب أو الدواء، وتشمل الأسباب الشائعة لعُسر الهضم:
ـ الإفراط في الأكل أو تناوُل الطعام بسرعة بالغة.
ـ تناوُل الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم أو كثيرة التوابل.
ـ تناوُل كمية كبيرة من الكافيين أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية.
ـ التدخين.
ـ القلق.
ـ بعض المضادات الحيوية ومسكنات الألم ومكملات الحديد.
ـ من الأسباب واسعة الانتشار للإصابة بعُسر الهضم حالة مَرَضية تُعرف باسم عُسر الهضم اللاتقرّحي، المرتبط بمتلازمة القولون المتهيج.

علاج عُسر الهضم

1ـ يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على التخفيف من عسر الهضم. وقد يوصي الطبيب بما يأتي:
2ـ تجنُّب الأطعمة التي تحفز عسر الهضم.
3ـ تناوُل خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.
4ـ الإقلال من تناوُل الكحول والكافيين أو الامتناع عنهما نهائيًا.
5ـ تجنُّب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف).
6 ـ العثور على بدائل للأدوية التي تسبب عسر الهضم.
7ـ السيطرة على مشاعر التوتر والقلق.

اقرأ أيضا

25 متحدثًا.. الرياض تحتضن اليوم النسخة الثالثة من ملتقى نموذج الرعاية الصحية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

سجن وغرامة.. تعرف على عقوبة جمع الأموال مجهولة المصدر

متحدث "الموارد": الوزارة حريصة على توفير وظائف للخريجين لا تشترط الخبرة

عاجل.. صرف رواتب يناير والعلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

3c290510-fa31-4b8a-a211-a534d45b60a9 8:36 م الجمعة، 19 يناير 2024

أكثر من 600 متميز في تجمع الرياض الصحي الأول خلال العام 2023م

اقرأ أيضا

وزارة التعليم1
7:48 ص الأحد، 28 يناير 2024

"التعليم" توافق على الاختبار عن بعد لـ 5 حالات

GE5ofRyWEAA2sab
7:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

أمطار المملكة
7:28 ص الأحد، 28 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

أمطار المملكة
6:40 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: برودة وأمطار ارتدوا ملابس ثقيلة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب
11:06 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

أهم 10
10:38 ص الأحد، 28 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي والتسجيل في الضمان المطور

أسعار العملات الريال
10:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 28 يناير.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

الضمان الاجتماعي المطور
10:03 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

images
9:05 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

الهيئة-العامة-للإحصاء4
9:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء